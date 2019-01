Entenda as novas regras do Fies para 2019

II – Possuir renda familiar mensal bruta per capita de:

a) até três salários mínimos, na modalidade de financiamento do Fies, b) até cinco salários mínimos, na modalidade de financiamento do P-Fies,

Parágrafo único. Compete exclusivamente ao candidato certificar-se de que cumpre os requisitos estabelecidos para concorrer ao processo seletivo de que trata esta Portaria Normativa, observadas as vedações previstas na Portaria MEC nº 209, de 2018, nos demais normativos do Fies e do P-Fies e nas Resoluções do CG-Fies.



Q ual a Diferença do Fies para o P-Fies?

O Fies – Os financiamentos concedidos com recursos do Fies, para estudantes com renda familiar per capita de até 3 salários mínimos, com taxa real zero de juros. É feita pelo Caixa e pelo Banco do Brasil. Para participar, o candidato precisa, obrigatoriamente, ter feito o Enem em alguma edição a partir de 2010.

O P-Fies – Programa de Financiamento Estudantil, destinado à concessão de financiamento a estudantes em cursos superiores não gratuitos, com renda de até cinco salários mínimos, na modalidade de financiamento do P-Fies. As condições de concessão do financiamento ao estudante serão definidas entre o agente financeiro operador do crédito (banco particular), a instituição de ensino superior e o estudante. A taxa de juro é diferenciada, porém, não zero. A mudança para este ano de 2019 é que, não é mais necessário que o candidato tenha participado de alguma edição anterior do Enem para se candidatar a uma vaga do P-Fies. As vagas serão por ordem de inscrição.

Como será feita a inscrição para o Fies 2019?

Para fazer a inscrição, o candidato deve ter em mãos o CPF e acessar o link da seleção. A partir daí deverá escolher o curso, turno, instituição, podendo ter até 3 opções de escolha. O próprio sistema do Fies divulgará os selecionados a partir do fim do período de inscrição.

Quando será liberado o cronograma do Fies 2019?