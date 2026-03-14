Caso Malaquias: notas revelam covardia política

Por Jota Ninos*
PL de Santarém lança nota se solidarizando com polícia contra ataques de seu vereador, mas não cita que Malaquias Mottin é do partido e nem informa se vai puni-lo por isso.
A covardia política de JK é a mesma do presidente da Câmara, Jandeilson Pereira (União Brasil), que também lançou nota com o mesmo teor, há alguns dias, sem dizer se o vereador será punido.
Malaquias Mottin (PL) faz o que quer e os 22 colegas dele na Câmara deixam tudo como está. Provavelmente não será punido pela casa. Só vai alimentar a produção de notas covardes de um Legislativo refém de um proselitismo político baseado na canalhice de um vereador inepto.
E dentro do partido dele, o PL, Malaquias se amotina (trocadilho infame) e prova que não é liderado pelo presidente, o ex-vereador JK. Faz e acontece em nome do PL sem sofrer sanções.
E afeta até a polícia civil, onde o partido sempre teve apoio de membros da instituição em todo o Brasil. A nota covarde de JK é a tentativa de preservar essa aliança com alguns policiais que o apoiam, mas de nada adianta se não pune seu comandado.
Esse é o nível da política em Santarém, onde um empresário "enchapelado", que defende o agronegócio e a derrubada de mangueiras na cidade com a mesma convicção, que joga o carro em manifestantes indígenas e acusa a polícia de roubar seu celular sem provas, e que chegou ao Legislativo onde faz e acontece sem ser punido.
A conclusão só pode ser uma: Malaquias Mottin é o cara! Ou melhor, é a cara da política sem-vergonha que tomou conta da cidade. A estratégia é abusar das Fakenews e de ataques asquerosos às coisas de Santarém, para se manter na mídia, como sempre fez seu líder Jair Bolsonaro.
E vai continuar causando sem ser molestado, porque a Câmara e o PL são covardes para puni-lo. Continuarão se escondendo atrás de notas ambíguas que retratam a incompetência de quem as publica.
Mas Malaquias também é um covarde. Se um dia chegar à frente de uma autoridade judicial para responder a algum processo, não nos surpreendemos se ele convidar o juiz a ser seu vice, numa futura chapa de prefeito...rs
*Jota Ninos, jornalista e servidor público.
Um comentário:
Há muitos anos atrás observei a um amigo como as prefeituras da Transamazônica e Stm Cuibá eram administradas por forasteiros que chegavam ao Pará (todos, eu disse TODOS, puxando uma cachorrinha).Aqui compravam ou se apossavam de terras baratas, derrubaram as matas, começava uma fazenda...ganhavam dinheiro suficiente pra "comprar" uma prefeitura. QUASE TODOS foram ou ainda são CASSADOS por ladroagem. Santarenos vamos tomar cuidados com esses forasteiros...conseguiram chegar a Santarém. Como vereador esse sujeito desrespeita os donos da terra, imagino que como prefeito mudaria o nome do município pro nome da mãe dele. Fiquem de olho!
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